«У нас нет бытовых инвалидов»: Айза-Лилуна Ай рассказала о правилах в своей семье

07 июля 2026, 16:58

Айза-Лилуна Ай заявила, что в её семье каждый заботится друг о друге

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Айза-Лилуна Ай рассказала в соцсетях о том, как распределены обязанности в её семье, и заявила, что дома у них нет людей, которых приходится постоянно обслуживать. Блогер подчеркнула, что в их отношениях с супругом и детьми важны взаимная забота и самостоятельность.





По словам Айзы, она считает свою семью обычной, где каждый принимает участие в бытовых делах и не перекладывает всю ответственность на одного человека. Блогер также выступила против стереотипа о том, что женщина обязана заниматься домашними обязанностями только из-за своего пола.





«У меня обычная, традиционная семья. Где нет бытовых "инвалидов", где нет детей среди взрослых, которых надо обслуживать, как мать ребёнка. Самые "противозачаточные" мужчины — это те, кто не может обслужить себя самостоятельно. И как банальные маменькины сынки твердят: "Женщина должна мне готовить, женщина должна убираться". А ещё этот миф, что мужчина в древности охотился, а женщина просто сидела и ждала его. Хочу вас огорчить, мужчины: охотились все! Люди бы не выжили, пока половина племени сидела просто так. Просто это придумали чёртовы мужики, которым нужен тотальный контроль над женщинами», — высказалась Айза.