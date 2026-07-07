«У нас романтическое путешествие»: Ирина Пинчук устроила отпуск вдвоём с возлюбленным
Ирина Пинчук отправилась на Бали без детей ради романтического отдыха с женихом
Ирина Пинчук решила устроить романтический отпуск со своим избранником и улетела с ним на Бали. Звезда «Дома-2» призналась, что на этот раз они отправились в путешествие вдвоём, а детей оставили в Москве.
Блогерша поделилась с подписчиками совместными фотографиями с возлюбленным и рассказала о планах на отдых. Ранее Ирина долгое время скрывала личность своего мужчины и не показывала его лицо в социальных сетях, однако после объявления о помолвке перестала держать отношения в тайне.
«А у нас пока романтическое путешествие на Бали! Потом с детками хотим полететь на море», — написала Пинчук.Сейчас Ирина активно готовится к свадьбе и делится с поклонниками подробностями личной жизни. После того как блогерша впервые показала своего избранника, в сети появились как положительные отзывы, так и критика.
Пинчук неоднократно отмечала, что устала от непрошеных советов и комментариев о своей семье. Недавно она даже обратилась к знакомым, которые обсуждают её личную жизнь, попросив не вмешиваться в её отношения.