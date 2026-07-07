«Режиссёр беспомощен, а таких очень много»: Михалков раскритиковал современную индустрию
Михалков заявил о нехватке профессионализма среди режиссёров-постановщиков
Никита Михалков высказался о состоянии современной киноиндустрии и заявил о дефиците профессиональной подготовки среди режиссёров-постановщиков. Своё мнение он озвучил во время вручения дипломов в Академии кинематографического искусства. Об этом сообщает Super.
По словам режиссёра, сегодня в профессии стало слишком много специалистов, которым не хватает необходимых навыков для полноценной работы с актёрами. Михалков отметил, что из-за этого артистам важно уметь самостоятельно выстраивать работу на площадке.
«Наш принцип — научить артиста работать, когда режиссёр беспомощен, а сегодня таких очень много», — заявил Михалков.Режиссёр подчеркнул, что именно такую подготовку, по его словам, стараются давать студентам Академии кинематографического искусства. В образовательной программе большое внимание уделяется не только профессиональным навыкам, но и расширению общего кругозора.
Михалков отметил, что понимание культурных и исторических контекстов является важной частью подготовки будущих специалистов в сфере кино.