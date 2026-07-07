«Режиссёр беспомощен, а таких очень много»: Михалков раскритиковал современную индустрию

07 июля 2026, 16:20

Михалков заявил о нехватке профессионализма среди режиссёров-постановщиков

Никита Михалков (Фото: Instagram* / @nikita__mikhalkov)

Никита Михалков высказался о состоянии современной киноиндустрии и заявил о дефиците профессиональной подготовки среди режиссёров-постановщиков. Своё мнение он озвучил во время вручения дипломов в Академии кинематографического искусства. Об этом сообщает Super.





По словам режиссёра, сегодня в профессии стало слишком много специалистов, которым не хватает необходимых навыков для полноценной работы с актёрами. Михалков отметил, что из-за этого артистам важно уметь самостоятельно выстраивать работу на площадке.





«Наш принцип — научить артиста работать, когда режиссёр беспомощен, а сегодня таких очень много», — заявил Михалков.