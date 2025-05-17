Ида Галич проводит время вдвоем с сыном до рождения дочери: «Ты такой сладкий!»

Блогер Ида Галич в скором времени станет мамой во второй раз. Планируется, что ребенок появится на свет в конце лета.
Пока у Иды не родилась дочь, блогер решила провести побольше времени со своим первенцем Леоном. Мама и сын улетели вдвоем в Турцию.
В соцсетях Галич опубликовала фотографию пятилетнего мальчика. Он позировал в сером спортивном костюме возле моря. Леон выглядел серьезно и смотрел на пальму сбоку.
Потом блогер поделилась милым видео с наследником. На нем сын по очереди целовал маму в обе щеки, а Галич на каждое действие сына улыбалась и приговаривала: «Ой!».
В следующей сторис блогер показала свой растущий живот. Галич лежала на шезлонге и придерживала еще неродившуюся дочку.
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В соцсетях Галич опубликовала фотографию пятилетнего мальчика. Он позировал в сером спортивном костюме возле моря. Леон выглядел серьезно и смотрел на пальму сбоку.
Потом блогер поделилась милым видео с наследником. На нем сын по очереди целовал маму в обе щеки, а Галич на каждое действие сына улыбалась и приговаривала: «Ой!».
«Ты такой сладкий!», — обратилась Ида к Леону и пощекотала его.
В следующей сторис блогер показала свой растущий живот. Галич лежала на шезлонге и придерживала еще неродившуюся дочку.
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Ольга Енгалычева