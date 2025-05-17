«Скоро нас будет трое!»: экс-участник Dream Team House Леша Янгер скоро впервые станет отцом

Леша Янгер с женой Татьяной (Фото: Инстаграм* @youungeer)
В семье 23-летнего актера и блогера скоро появится малыш. Леша Янгер (Алексей Авдеев) и его супруга Татьяна признались, что у них будет ребенок.
Пара решила не скрывать беременность Татьяны. Супруги придумали необычный способ, как рассказать о значимом событии. Леша и его избранница появились в парных красных образах: они предстали в худи и спортивных штанах.
Янгер и его возлюбленная шли по красивой поляне, когда вдруг к ним в руки прилетела связка воздушных шаров.
Влюбленные обменялись нежными поцелуями. Блогер выглядел очень счастливым и широко улыбался.
Леша Янгер с женой Татьяной (Фото: Инстаграм* @youungeer)
Напомним, Янгер являлся участником Dream Team House, где его соседями были Даня Милохин и Аня Покров. Леша писал песни и работал актером. Он озвучил домовых Тимфину и Тупикфину в мультфильме «Финник», а еще исполнил роль блогера в молодежном драмеди «Лэйт Найт Скул».
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Янгер и его возлюбленная шли по красивой поляне, когда вдруг к ним в руки прилетела связка воздушных шаров.
«1+1=3. Скоро нас будет трое!», — гласила надпись на прикрепленной к шарам бумаге.
Влюбленные обменялись нежными поцелуями. Блогер выглядел очень счастливым и широко улыбался.
Леша Янгер с женой Татьяной (Фото: Инстаграм* @youungeer)
«Мы с нетерпением ждем появления нашего маленького чуда — скоро в нашей жизни появится новый член семьи», — подписал видео в соцсетях Леша.
Напомним, Янгер являлся участником Dream Team House, где его соседями были Даня Милохин и Аня Покров. Леша писал песни и работал актером. Он озвучил домовых Тимфину и Тупикфину в мультфильме «Финник», а еще исполнил роль блогера в молодежном драмеди «Лэйт Найт Скул».
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Ольга Енгалычева