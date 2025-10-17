Невестка Валерии Лиана Шульгина позировала обнажённой с видом на ночной Гуанчжоу
Лиана Шульгина устроила откровенную фотосессию в Китае после родов
Невестка певицы Валерии, 26-летняя блогер и бизнесвумен Лиана Шульгина, устроила откровенную фотосессию во время пребывания в Китае.
В личном блоге она опубликовала кадры, на которых позирует обнажённой в ванной с панорамным видом на ночной Гуанчжоу. Лиана призналась, что полностью восстановилась после родов и вновь готова к новым рабочим проектам.
«Теперь снова чувствую себя в ресурсе — впереди много интересных пресс-туров и съёмок», — поделилась она.Супруга Арсения Шульгина вышла замуж в августе 2020 года, у пары двое детей: дочь Селин и сын Мирон, родившийся в апреле 2025 года. Молодая мама отметила, что после вторых родов похудение даётся сложнее, а также столкнулась с расхождением прямых мышц живота, но решила обойтись без хирургического вмешательства, опираясь на спорт и дисциплину.
Лиана подчеркнула, что вместе с восстановленной физической формой к ней вернулось вдохновение и желание творить, а новые фотосессии и проекты стали для неё дополнительным стимулом.