Невестка Валерии Лиана Шульгина позировала обнажённой с видом на ночной Гуанчжоу

17 октября 2025, 20:14

Лиана Шульгина устроила откровенную фотосессию в Китае после родов

Лиана Шульгина (Фото: Instagram* / @lianashulginaa)

Невестка певицы Валерии, 26-летняя блогер и бизнесвумен Лиана Шульгина, устроила откровенную фотосессию во время пребывания в Китае.





В личном блоге она опубликовала кадры, на которых позирует обнажённой в ванной с панорамным видом на ночной Гуанчжоу. Лиана призналась, что полностью восстановилась после родов и вновь готова к новым рабочим проектам.



Лиана Шульгина (Фото: Instagram* / @lianashulginaa)



«Теперь снова чувствую себя в ресурсе — впереди много интересных пресс-туров и съёмок», — поделилась она.