Продюсер Рудченко назвал плевком в спину слова Аллы Пугачевой о награждении лидера группы «Океан Эльзы»
Рудченко: Алла Пугачева плюнула в спину своим заявлением о награждении Вакарчука
Заявление певицы Аллы Пугачевой о вручении служащему в ВСУ лидеру группы «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку награды «Национальная легенда Украины» является плевком в спину российским фанатам. Об этом сказал продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
По его словам, таким образом Пугачева сжигает мосты с РФ и подлизывается к украинским властям. Такое поведение Примадонны Рудченко назвал мерзким и напомнил, что, по некоторым источникам, звезда отказывается от российского гражданства.
«Я думаю, Пугачевой уже глубоко плевать на своих фанатов, она свою позицию уже окончательно объявила. По некоторым источникам она отказывается от российского гражданства и сжигает все мосты, которые связывали ее с публикой из России. Подлизывание украинской власти — это мерзкий поступок. Она, как говорится, плюет в спину», — сказал Рудченко в беседе с NEWS.ru.
Напомним, что Пугачева поздравила Вакарчука с получением награды, которую ему вручил Владимир Зеленский. Алла подчеркнула, что ее лидер «Океан Эльзы» заслужил.