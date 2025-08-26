Lil Nas X предъявили обвинения после скандального задержания в Лос-Анджелесе
Американский рэпер Lil Nas X, настоящее имя которого Монтеро Ламар Хилл, оказался в центре нового скандала. Артисту предъявлены обвинения сразу по четырём уголовным статьям после инцидента, произошедшего в Лос-Анджелесе.
По данным СМИ, 26-летний исполнитель сначала появился на улицах города в одном нижнем белье и белых сапогах, а позднее и вовсе остался без одежды. Прохожие, ставшие свидетелями происходящего, засняли происходящее на видео и вызвали полицию.
Когда полицейские попытались задержать Lil Nas X, он оказал активное сопротивление. Как утверждается в отчётах, в ходе потасовки артист нанёс телесные повреждения троим сотрудникам полиции. В результате его удалось обезвредить, надеть наручники и доставить в участок.
Позже стало известно, что окружной прокурор Лос-Анджелеса выдвинул против Хилла обвинения по четырём пунктам, включая нарушение статьи 69А УК Калифорнии — «воспрепятствование действиям представителя власти». Рэперу может грозить до пяти лет лишения свободы.
Lil Nas X был отпущен под залог в размере 75 тысяч долларов.
