Lil Nas X предъявили обвинения после скандального задержания в Лос-Анджелесе

Lil Nas X грозит до пяти лет тюрьмы за сопротивление полиции и нанесение травм
Lil Nas X (Фото: Intagram* / @lilnasx)

Американский рэпер Lil Nas X, настоящее имя которого Монтеро Ламар Хилл, оказался в центре нового скандала. Артисту предъявлены обвинения сразу по четырём уголовным статьям после инцидента, произошедшего в Лос-Анджелесе.



По данным СМИ, 26-летний исполнитель сначала появился на улицах города в одном нижнем белье и белых сапогах, а позднее и вовсе остался без одежды. Прохожие, ставшие свидетелями происходящего, засняли происходящее на видео и вызвали полицию.

Когда полицейские попытались задержать Lil Nas X, он оказал активное сопротивление. Как утверждается в отчётах, в ходе потасовки артист нанёс телесные повреждения троим сотрудникам полиции. В результате его удалось обезвредить, надеть наручники и доставить в участок.

Позже стало известно, что окружной прокурор Лос-Анджелеса выдвинул против Хилла обвинения по четырём пунктам, включая нарушение статьи 69А УК Калифорнии — «воспрепятствование действиям представителя власти». Рэперу может грозить до пяти лет лишения свободы.

Lil Nas X был отпущен под залог в размере 75 тысяч долларов.

