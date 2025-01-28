«Моих людей атакуют»: Селена Гомес не сдержала слёз из-за нового указа Трампа

Селена Гомес (фото: соцсети)
Американская певица Селена Гомес опубликовала в своих соцсетях видео, на котором предстала перед поклонниками в слезах. Об этом сообщило издание Entertainment Weekly.
«Мне так жаль. Весь мой народ атакуют и детей. Они ничего не понимают. Простите, я хотела бы что-то сделать, но не знаю, как», – заявила звезда.Гомес говорила это и рыдала, вытирая слёзы руками. Также своё видео знаменитость сопроводила эмодзи с флагом Мексики.
По данным издания, вскоре после публикации певица удалила пост, но к тому моменту он уже успел разлететься по сети.
Отмечается, что эта запись последовала после того, как президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении программы «Оставайтесь в Мексике». Позднее его администрация разрешила депортировать нелегальных мигрантов из страны без проведения судебного заседания. Таким образом из США могут депортировать более 730 тысяч несовершеннолетних, не считая взрослого населения.
Селена Гомес родилась в США, однако часто говорит о своём мексиканском происхождении. В 2019 году она стала исполнительным продюсером документального фильма от Netflix «Жизнь без документов», в котором рассказывается о судьбах нелегальных мигрантов в США.
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Анастасия Чинкова