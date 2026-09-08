«Идеально подходят друг другу»: в Сети начала активно шипперить Ирину Шейк и Орландо Блума

08 сентября 2026, 20:16

Ирина Шейк и Орландо Блум стали новой парой для фанатских фантазий

Ирина Шейк (Фото: Instagram* / @irinashayk)

Совместное видео Ирины Шейк и Орландо Блума неожиданно подогрело интерес поклонников к возможному роману звезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».