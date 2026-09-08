«Идеально подходят друг другу»: в Сети начала активно шипперить Ирину Шейк и Орландо Блума
Совместное видео Ирины Шейк и Орландо Блума неожиданно подогрело интерес поклонников к возможному роману звезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Фанаты модели уже вовсю обсуждают знаменитостей как потенциальную пару и уверяют, что актер ей якобы идеально подходит. При этом никаких официальных заявлений о романтических отношениях между Шейк и Блумом не было — пока речь идет исключительно о фанатских догадках и обсуждениях в Сети.
Поклонников Ирины, судя по всему, не смущает и личная жизнь Орландо. После расставания с Кэти Перри вокруг актера уже появлялись новые романтические слухи, однако это не мешает пользователям строить собственные версии его будущей личной жизни.
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