Достижения.рф

«Идеально подходят друг другу»: в Сети начала активно шипперить Ирину Шейк и Орландо Блума

Ирина Шейк и Орландо Блум стали новой парой для фанатских фантазий
Ирина Шейк (Фото: Instagram* / @irinashayk)

Совместное видео Ирины Шейк и Орландо Блума неожиданно подогрело интерес поклонников к возможному роману звезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».



Фанаты модели уже вовсю обсуждают знаменитостей как потенциальную пару и уверяют, что актер ей якобы идеально подходит. При этом никаких официальных заявлений о романтических отношениях между Шейк и Блумом не было — пока речь идет исключительно о фанатских догадках и обсуждениях в Сети.

Поклонников Ирины, судя по всему, не смущает и личная жизнь Орландо. После расставания с Кэти Перри вокруг актера уже появлялись новые романтические слухи, однако это не мешает пользователям строить собственные версии его будущей личной жизни.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0