«Песни ужасающие»: Илья Резник жестко прошелся по творчеству Вани Дмитриенко

08 сентября 2026, 19:26

Илья Резник не оценил песни Вани Дмитриенко и современную поп-сцену

Ваня Дмитриенко (Фото: Instagram* / @dmitrienko_vanya)

Народный артист Илья Резник не стал скрывать в шоу «Нетленка» своего отношения к творчеству Вани Дмитриенко. По мнению поэта-песенника, молодой исполнитель разговаривает с аудиторией на слишком примитивном языке, а его песни не отличаются сложностью.





Резник признался, что иногда включает современные шоу-программы, однако впечатления от увиденного у него остаются далеко не самые приятные. Под критику попали не только песни Дмитриенко, но и в целом нынешняя музыкальная индустрия.





«Это ужасно. Он разговаривает с ними на своем языке, а язык очень примитивный. Это удручает. Я иногда включаю шоу-программы — и эти песни ужасающие, эти рэпы вечные, одни и те же лица — это вообще кошмар, паноптикум какой-то», — высказался Резник.