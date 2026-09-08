«Папа-тряпка»: Станислав Бондаренко расплакался, узнав о рождении дочери

08 сентября 2026, 19:14

Актёр Станислав Бондаренко признался, что рыдал после рождения дочери полчаса

Станислав Бондаренко (Фото: Instagram* / @st_bond)

Станислав Бондаренко в четвёртый раз стал отцом. У актёра родилась дочь, причём малышка появилась на свет раньше предполагаемого срока — роды прошли экстренно ночью. Об этом сообщает StarHit.





Сам артист признался, что не присутствовал при родах, однако уже успел увидеть новорождённую и подержать её на руках. Сейчас девочка остается в роддоме под наблюдением врачей. По словам Бондаренко, ей уже добавили питание, а состояние малышки хорошее.





«Дочка ещё в роддоме. Она родилась ещё маленькой. Я сегодня с ней был, уже держал на ручках. Она умничка. Добавили ей питание. Все отчеты я получаю. Родилась раньше срока. Все прекрасно сейчас… Я не присутствовал на родах, все произошло экстренно ночью… Я сам вчера ходил и рыдал полчаса. Да, "папа-тряпка" — это я», — рассказал актер на премьере фильма «Охота на императора».