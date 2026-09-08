«Папа-тряпка»: Станислав Бондаренко расплакался, узнав о рождении дочери
Актёр Станислав Бондаренко признался, что рыдал после рождения дочери полчаса
Станислав Бондаренко в четвёртый раз стал отцом. У актёра родилась дочь, причём малышка появилась на свет раньше предполагаемого срока — роды прошли экстренно ночью. Об этом сообщает StarHit.
Сам артист признался, что не присутствовал при родах, однако уже успел увидеть новорождённую и подержать её на руках. Сейчас девочка остается в роддоме под наблюдением врачей. По словам Бондаренко, ей уже добавили питание, а состояние малышки хорошее.
«Дочка ещё в роддоме. Она родилась ещё маленькой. Я сегодня с ней был, уже держал на ручках. Она умничка. Добавили ей питание. Все отчеты я получаю. Родилась раньше срока. Все прекрасно сейчас… Я не присутствовал на родах, все произошло экстренно ночью… Я сам вчера ходил и рыдал полчаса. Да, "папа-тряпка" — это я», — рассказал актер на премьере фильма «Охота на императора».Для Бондаренко это уже четвёртый ребёнок. Судя по признанию артиста, появление дочери стало для него настолько эмоциональным событием, что сдержать слёзы он просто не смог.