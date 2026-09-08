«Вернуться к себе — бесценно»: Ивлеева не сдержала эмоций после долгого перерыва

08 сентября 2026, 18:42

Настя Ивлеева расплакалась после первой коллаборации за три года

Настя Ивлеева (Фото: Instagram* / @nastyaivleeva)

Настя Ивлеева призналась в соцсетях, что расплакалась после выхода первой съемки за почти три года. Телезвезда рассказала, что долгое время чувствовала себя словно «на скамейке запасных», а теперь решила больше не скрывать настоящие эмоции и не пытаться соответствовать чужим ожиданиям.





По словам Ивлеевой, за это время она многое переосмыслила и поняла, что больше не хочет играть чужие роли или изображать человека, которым на самом деле не является.





«Сидя на скамейке запасных эти почти уже три года, поняла, что больше никогда не буду скрывать своих счастливых, искренних эмоций. Не буду строить из себя ту, кем не являюсь, не буду подстраиваться под чужие ожидания, примерять чужие роли и обманывать саму себя. И поэтому скажу честно, что когда вышла эта съемка, я заплакала! Читаю Telegram-каналы, комментарии и плачу снова... Я так благодарна за храбрость, доброту, человечность, комплиментарность. <…> Вернуться к себе — бесценно!» — написала Ивлеева.