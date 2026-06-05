«Идеально всё»: звезда «Восьмидесятых» похвасталась фигурой и глубоким декольте на отдыхе — фото

05 июня 2026, 15:20

Актриса Анна Цуканова-Котт показала фигуру и декольте на отдыхе в Черногории

Анна Цуканова-Котт (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Анна Цуканова-Котт, известная по ролям в сериалах «Мажор» и «Восьмидесятые», покинула Россию и выбрала Черногорию для своего отпуска. 36-летняя актриса остановилась в одном из самых роскошных отелей Будвы.





В своём Instagram* знаменитость поделилась снимками из поездки. На одном из кадров, сделанном на просторной террасе с видом на горы и море, артистка предстала в обтягивающем тёмном боди с глубоким декольте, собрав волосы в пучок.



Анна Цуканова-Котт (Фото: Instagram*/anna_tsukanova_kott)



«Мой любимчик. Один из моих самых любимых отелей в мире. Тут идеально всё: еда, море, номера и самое главное — вайб. Именно здесь я очень хорошо слышу себя и по-настоящему отдыхаю», — говорится в публикации.