«Идеально всё»: звезда «Восьмидесятых» похвасталась фигурой и глубоким декольте на отдыхе — фото
Актриса Анна Цуканова-Котт показала фигуру и декольте на отдыхе в Черногории
Анна Цуканова-Котт, известная по ролям в сериалах «Мажор» и «Восьмидесятые», покинула Россию и выбрала Черногорию для своего отпуска. 36-летняя актриса остановилась в одном из самых роскошных отелей Будвы.
В своём Instagram* знаменитость поделилась снимками из поездки. На одном из кадров, сделанном на просторной террасе с видом на горы и море, артистка предстала в обтягивающем тёмном боди с глубоким декольте, собрав волосы в пучок.
«Мой любимчик. Один из моих самых любимых отелей в мире. Тут идеально всё: еда, море, номера и самое главное — вайб. Именно здесь я очень хорошо слышу себя и по-настоящему отдыхаю», — говорится в публикации.Звезда призналась, что чувствует себя на курорте максимально комфортно. Подписчики поддержали ее в этом.