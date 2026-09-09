«Признак невежественности»: Катя Лель больше не заговорит об НЛО

09 сентября 2026, 16:39

ОСН: Певица Катя Лель больше не заговорит об НЛО

Катя Лель (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Певица Катя Лель, известная по хиту «Мой мармеладный», выразила негодование в адрес представителей науки, которые публично подвергли сомнению ее истории о контактах с внеземными цивилизациями. Об этом стало известно 9 сентября.





В интервью Общественной Службе Новостей артистка заявила, что поводом для возмущения стало одно из ток-шоу на федеральном канале. По словам исполнительницы, в эфире программы академики назвали ее «сказочницей» и «лгуньей» после того, как она поделилась воспоминаниями о похищении зубов пришельцами.



