«Идите в другую профессию»: Актёр Александр Петров высказался о российском кино
Александр Петров заявил, что российское кино за 10 лет заметно улучшилось
Актёр Александр Петров в беседе с kp.ru отметил, что российская киноиндустрия за последние 10 лет заметно улучшилась.
Петров сообщил, что десять лет назад режиссёры пытались «делать кино одной ногой». Он вспомнил, как на первых своих площадках люди в актёрском вагончике «поливали» режиссёра и съёмочную группу.
«Даже тогда я набирался смелости спросить: а зачем вы работаете тогда, для чего? Ну, уходите, идите в другую профессию. На что мне говорили: «Милый мой, я в кино 30 лет, вот поживёшь с моё…» А я отвечал: «Нет, я не хочу как вы, хочу по-другому», — рассказал артист.Актёр считает, что сейчас уровень российских картин не уступает западным проектам. В пример хороших отечественных работ он привёл «Коммерсанта» и «Фишера». Главной проблемой индустрии Петров назвал недостаток смелости в творческих подходах.