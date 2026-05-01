«Идите в другую профессию»: Актёр Александр Петров высказался о российском кино

01 мая 2026, 18:46

Александр Петров заявил, что российское кино за 10 лет заметно улучшилось

Актёр Александр Петров в беседе с kp.ru отметил, что российская киноиндустрия за последние 10 лет заметно улучшилась.





Петров сообщил, что десять лет назад режиссёры пытались «делать кино одной ногой». Он вспомнил, как на первых своих площадках люди в актёрском вагончике «поливали» режиссёра и съёмочную группу.



«Даже тогда я набирался смелости спросить: а зачем вы работаете тогда, для чего? Ну, уходите, идите в другую профессию. На что мне говорили: «Милый мой, я в кино 30 лет, вот поживёшь с моё…» А я отвечал: «Нет, я не хочу как вы, хочу по-другому», — рассказал артист.