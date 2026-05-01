«Очень востребовано»: Продюсер назвал новый тренд в музыкальной индустрии

01 мая 2026, 18:34

Продюсер Рудченко: ремейки хитов и воссоединения групп станут главным трендом

Фото: Istock/nd3000

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что ремейки хитов и воссоединения распавшихся групп станут трендом в шоу-бизнесе. По его словам, возвращение к старым песням представляет собой беспроигрышный ход.





В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что сейчас активно начнут появляться различные ремейки и возвраты к старым коллаборациям.

«Такой тренд будет всегда актуален, потому что это определённые ностальгические воспоминания, которые всегда будут близки конечному слушателю. К тому же это хорошо будет монетизироваться для артистов. Но речь идёт про успешные песни, которые стали хитами», — пояснил Рудченко.

«Количество кавер-групп сейчас огромное, так как это очень востребовано. Потому что публика заведомо поддержит такой ход», — резюмировал критик.