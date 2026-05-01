«Только по душе»: Стало известно о самочувствии Николая Дроздова
Художник Константин Мирошник опроверг слухи о плохом самочувствии и самоизоляции телеведущего Николая Дроздова.
В беседе с NEWS.ru Мирошник заявил, что ведущий программы «В мире животных» продолжает активно жить и нормально себя чувствует.
«Дроздов всё делает только по душе. Он участвует только в том, что любит. Завтра он придёт на выставку к нам. Он любит много разговаривать с артистами, учёными, художниками. Ему интересны исследования, поэтому оканчивать свою общественную деятельность он не может», — пояснил Константин.Художник добавил, что самочувствие Николая Николаевича остаётся стабильным. Единственная проблема телеведущего — больное колено.
«Хромает немножко. Но он ещё проходит реабилитацию. Сейчас он на даче отдыхает. Всё у него хорошо», — подытожил Мирошник.