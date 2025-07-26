«Идите вы все»: Мигель грубо высказался о певице Zivert и российском шоу-бизнесе

26 июля 2025, 20:16

Хореограф Мигель после концерта Кайли Миноуг обругал Zivert и весь российский шоу-бизнес

Сергей Шестепёров (Фото: Instagram* @migelshow)

Сергей Шестепёров, известный под псевдонимом Мигель, накануне побывал на концерте австралийской поп-певицы Кайли Миноуг и обрушил шквал критики в адрес певицы Zivert. Соответствущий ролик продюсер выложил в своём блоге.





Мигель заявил, что звёзды российской эстрады не идут ни в какое сравнение с «поп-принцессой» австралийской музыкальной сцены. При этом танцор не постеснялся «разбавить» свои грубые высказывания нецензурной бранью.

«Идите вы все с вашими Зивертами и остальной российской попсой», — написал хореограф.