«Идите вы все»: Мигель грубо высказался о певице Zivert и российском шоу-бизнесе
Хореограф Мигель после концерта Кайли Миноуг обругал Zivert и весь российский шоу-бизнес
Сергей Шестепёров, известный под псевдонимом Мигель, накануне побывал на концерте австралийской поп-певицы Кайли Миноуг и обрушил шквал критики в адрес певицы Zivert. Соответствущий ролик продюсер выложил в своём блоге.
Мигель заявил, что звёзды российской эстрады не идут ни в какое сравнение с «поп-принцессой» австралийской музыкальной сцены. При этом танцор не постеснялся «разбавить» свои грубые высказывания нецензурной бранью.
«Идите вы все с вашими Зивертами и остальной российской попсой», — написал хореограф.Мигель почему-то особенно выделил российскую поп-певицу Zivert, которая не так давно собрала стадионный концерт в ВТБ Арене. Шоу получило кучу восторженных отзывов, а артистка выступила там не только в качестве артиста, но и режиссёра. С бранными высказываниями Мигеля пользователи Сети не согласились, назвав танцора хамом и неприятным типом.
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