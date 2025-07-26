«Всё, что завалялась на барахолке»: Алла Пугачёва шокировала всех своим видом в Юрмале
Пугачёву высмеяли за старомодный наряд на фестивале Лаймы Вайкуле
76-летняя Алла Пугачёва крайне редко выходит в свет, и именно поэтому каждое её появление вызывает бурные обсуждения в Сети. В этот раз Примадонна привлекла к себе внимание своим нарядом на фестивале Лаймы Вайкуле. Соответствующее фото опубликовал в своём блоге муж певицы Максим Галкин*.
Певица на показанном снимке запечатлена в длинном белом пальто и с массивными бусами на шее, а открытый рот Пугачёвой сделал её вид несколько глуповатым. Публика не оценила данный наряд певицы, назвав его старомодным и безвкусным.
«Стилист явно не любит Пугачёву и решил её приодеть во всё, что завалялось на барахолке», — гласит один из комментариев.Помимо этого, многие отметили, что артистка передвигалась с большим трудом и крепко держала за руку мужа.
«Ощущение, что Галкин* вышел в свет с престарелой родственницей. Неужели Пугачёва настолько плохо себя чувствует?!» — задались вопросом фанаты.Ранее сообщалось о необходимости запрета песен Пугачёвой.
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