«Мы споткнулись о проблему»: Беременная Ида Галич пожаловалась на ухудшение здоровья

26 июля 2025, 18:44

Беременная Ида Галич призналась, что ежедневно лежит под капельницами

Ида Галич (Фото: Telegram @GALICH_onok)

Телеведущая Ида Галич на последнем месяце беременности столкнулась с серьёзными проблемами, связанными со здоровьем. Девушка в своём личном блоге пожаловалась, что каждый день проводит под капельницами.





Ида рассказала, что очень ответственно отнеслась к своей беременности. Она заверила поклонников, что на протяжении всего вынашивания малыша ежедневно занималась йогой, следила за режимом, закалялась ледяной водой и почти не ела сладкое. Однако все эти мероприятия не уберегли её от внезапно возникших осложнений.

«Сейчас я лежу под очередной капельницей, которая сопровождает нас последнюю неделю, и никуда не денутся все оставшиеся до встречи с малышкой дни. И думаю: глупая-глупая я снова начала было злиться. Как это так? Весь второй и третий триместр у нас всё было идеально, а тут мы споткнулись о какую-то проблему?!» — сетует Галич.