«Идут мурашки!»: Валентина Алексеева готовится к полёту в космос

14 октября 2026, 14:32

Модель Валентина Алексеева осваивает комическую медицину

Валентина Алексеева (Фото: Instagram* / @viallentinka)

Модель Валентина Алексеева осваивает необычное для мира моды направление — космическую медицину. Девушка проходит подготовку в Институте медико-биологических проблем РАН, где изучают влияние космоса на организм человека.