«Идут мурашки!»: Валентина Алексеева готовится к полёту в космос
Модель Валентина Алексеева осваивает необычное для мира моды направление — космическую медицину. Девушка проходит подготовку в Институте медико-биологических проблем РАН, где изучают влияние космоса на организм человека.
Алексеева призналась в соцсетях, что всегда стремилась узнавать новое и с благодарностью относится к возможности открывать для себя самые разные области знаний. По её словам, космос раньше казался чем-то далёким и почти нереальным, но теперь благодаря обучению стал гораздо ближе и понятнее.
Особое восхищение у Валентины вызывают учёные, которые посвящают свою жизнь исследованиям. Модель настолько впечатлена новым опытом, что, по её признанию, даже рассказ об этом вызывает у неё мурашки.
Пока неизвестно, означает ли подготовка конкретные планы на космический полёт, однако Алексеева явно увлечена этой необычной возможностью и готова продолжать изучение космической сферы.
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