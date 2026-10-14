«Скуф обыкновенный»: Мария Погребняк вступилась за Леонардо ДиКаприо после фото с животом

14 октября 2026, 14:05

Мария Погребняк объяснила, почему ДиКаприо простят лишние килограммы

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Свежие снимки 51-летнего Леонардо ДиКаприо с пляжа вызвали бурное обсуждение в Сети. Пока голливудский актёр отдыхал на свадьбе бывшей жены своего друга Тоби Магуайра, пользователи обсуждали его изменившуюся фигуру и заметный живот. Некоторые даже поспешили назвать звезду «скуфом».





На защиту артиста встала российская знаменитость Мария Погребняк. В своём Telegram-канале она признала, что ДиКаприо заметно расслабился и изменился внешне, однако предположила, что поклонники отнесутся к этому снисходительно.



По мнению Марии, мужчинам несовершенства внешности прощают легче. К тому же, как отметила блогер, самого актёра, похоже, не слишком беспокоит внимание папарацци — особенно когда рядом с ним отдыхает красавица Виттория Черетти.





«Леонардо, конечно, сильно расслабился и сдал, но он — мужчина, а мужчинам несовершенства прощаются легче. И, кажется, его совершенно не смущают камеры, ведь рядом с ним на отдыхе красотка Виттория Черетти», — написала она.