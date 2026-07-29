Виктория Боня извинилась перед Ксенией Бородиной после конфликта из-за макияжа

29 июля 2026, 20:47

Боня заявила, что не хотела задеть Бородину и готова отправить ей свою косметику

Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Виктория Боня прокомментировала внезапный конфликт с Ксенией Бородиной, который разгорелся после обсуждения неудачного макияжа телеведущей на красной дорожке. В эксклюзивном комментарии Super Виктория заявила, что её слова были неправильно поняты и она не пыталась задеть бывшую коллегу по «Дому-2».





Поводом для спора стало видео с мероприятия, где Боня обратила внимание на макияж Бородиной и предложила ей использовать определённое косметическое средство. По словам Виктории, её комментарий был продиктован не критикой, а желанием помочь.





«Честно говоря, я не понимаю такой реакции. Я от всей души действительно предложила продукт — классный, крутой, который не будет отдавать в синеву. Я сама очень много раз попадала в ситуацию, когда вот так выглядит макияж. Но это не было о том, чтобы оскорбить», — рассказала Боня.

«Я всегда говорила, что Ксюша очень хорошо выглядит. Я сама с этим сталкивалась не один раз», — добавила Виктория.