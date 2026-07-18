Самойлова призналась, что младшая дочь повторяет эксперимент старшей сестры

18 июля 2026, 10:35

Оксана Самойлова рассказала, что Лея тоже хочет сбрить брови

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова рассказала в соцсетях, что ее средняя дочь Лея неожиданно захотела повторить смелый бьюти-эксперимент старшей сестры Ариелы.





По словам блогера, сначала она разрешила девочке покрасить волосы на летние каникулы, однако этим дело не ограничилось. Теперь 12-летняя Лея заявила, что тоже хочет сбрить брови — именно этого Самойлова больше всего опасалась.





«12 лет. Всё начинается по второму кругу. Она три года меня убеждала, что никогда так не захочет. Лея хотя бы меня поставила в известность. Ари три года назад просто проснулась без бровей», — с юмором рассказала многодетная мама.