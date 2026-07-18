Самойлова призналась, что младшая дочь повторяет эксперимент старшей сестры
Оксана Самойлова рассказала, что Лея тоже хочет сбрить брови
Оксана Самойлова рассказала в соцсетях, что ее средняя дочь Лея неожиданно захотела повторить смелый бьюти-эксперимент старшей сестры Ариелы.
По словам блогера, сначала она разрешила девочке покрасить волосы на летние каникулы, однако этим дело не ограничилось. Теперь 12-летняя Лея заявила, что тоже хочет сбрить брови — именно этого Самойлова больше всего опасалась.
«12 лет. Всё начинается по второму кругу. Она три года меня убеждала, что никогда так не захочет. Лея хотя бы меня поставила в известность. Ари три года назад просто проснулась без бровей», — с юмором рассказала многодетная мама.Самойлова призналась, что желание дочери стало для нее настоящим «страшным сном», однако отметила, что Лея, в отличие от старшей сестры, хотя бы заранее предупредила о своих планах.