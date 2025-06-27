Подруга Киркорова рассекретила заработок Леры Кудрявцевой: «У нее и самый высокий гонорар среди девушек-ведущих»
Катя Гусева объявила, что Лере Кудрявцевой платят 2−3млн за корпоративы
Ди-джей Катя Гусева заявила, что телеведущая Лера Кудрявцева получает 2−3 млн рублей за корпоративы. Ее процитировало агентство Ura.ru.
Близкая подруга короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова рассказала о заработках Кудрявцевой. Со слов Гусевой, звезду часто приглашают на мероприятия — она является одной из наиболее востребованных ведущих.
«У нее и самый высокий гонорар среди девушек-ведущих. Я думаю, что она получает от 20 до 30 тысяч долларов за выход [от 2 до 3 миллионов рублей]», — призналась ди-джей.
Гусева уточнила, что заказчики любят знаменитость за ее неприхотливость и качественно выполненную работу.
Сама Катя также добавила, что ее нередко просят прийти на мероприятия в качестве ведущей.
«Я всегда готова на 200 процентов. Заказчики знают: я не подвожу никогда», — поделилась она.
Гусева обратила внимание, что на площадку она всегда приходит подготовленной.
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