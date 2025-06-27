Подруга Киркорова рассекретила заработок Леры Кудрявцевой: «У нее и самый высокий гонорар среди девушек-ведущих»

27 июня 2025, 12:20

Катя Гусева объявила, что Лере Кудрявцевой платят 2−3млн за корпоративы

Лера Кудрявцева (Фото: Инстаграм* @leratv)

Ди-джей Катя Гусева заявила, что телеведущая Лера Кудрявцева получает 2−3 млн рублей за корпоративы. Ее процитировало агентство Ura.ru.





Близкая подруга короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова рассказала о заработках Кудрявцевой. Со слов Гусевой, звезду часто приглашают на мероприятия — она является одной из наиболее востребованных ведущих.





«У нее и самый высокий гонорар среди девушек-ведущих. Я думаю, что она получает от 20 до 30 тысяч долларов за выход [от 2 до 3 миллионов рублей]», — призналась ди-джей.

«Я всегда готова на 200 процентов. Заказчики знают: я не подвожу никогда», — поделилась она.