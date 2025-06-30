Игорь Матвиенко представит Россию в жюри на музыкальном конкурсе «Интервидение»
Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит страну в составе жюри на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщает РИА Новости.
«Игорь Матвиенко, композитор, продюсер, народный артист России, войдет от нашей страны в состав международного профессионального жюри музыкального конкурса "Интервидение"», — передает агентство.
В своем интервью Матвиенко отметил, что в первую очередь на конкурсе будет оценивать вокальное мастерство, артистизм и оригинальность. К тому же продюсер убежден, «Интервидение» станет площадкой, где определятся новые звезды и создадутся крепкие творческие связи.