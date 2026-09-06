Игорь Матвиенко раскрыл причину создания женской группы «Алёнушки»

06 сентября 2026, 15:46

Фото: Istock/9parusnikov

Игорь Матвиенко запустил масштабный кастинг для нового творческого проекта. В беседе с РИА Новости он объяснил, почему решил создать женскую группу «Алёнушки».





Продюсер отметил, что кастинги уже идут, но точной даты старта проекта пока нет.

«Это будет зависеть от того, когда стартует мюзикл «Иванушки», а мюзикл стартует тогда, когда появятся «Алёнушки». Если они будут востребованы, конечно, проект может продолжить жить самостоятельно», — сообщил Игорь Игоревич.