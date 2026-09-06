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«Максимум час тишины»: Ксения Бородина рассказала о ссорах с мужем

Ксения Бородина рассказала о конфликтах с мужем через год после свадьбы
Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина спустя год после свадьбы рассказала в личном блоге о разногласиях с мужем.



43-летняя телеведущая откровенно сообщила, что у неё возникают конфликты с 38-летним супругом Николаем Сердюковым. При этом Ксения отметила, что они с мужем не задерживаются в состоянии ссоры.

«Начинаются обычные семейные будни. Где-то не так посмотрел, где-то не так сказал, кто-то что-то забыл, кто-то устал. Но у нас, слава Богу, нет каких-то затяжных историй. Поругались, помирились. Максимум час тишины. И то мне кажется, что Коля и час тишины — это вообще несовместимые понятия», — подчеркнула Бородина.
Ранее Ксения Бородина рассказала о визите в Португалию. По словам телезвезды, её супруг организовал ей поездку на выступление The Weeknd.
Ольга Щелокова

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