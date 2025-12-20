Телеведущая Дана Борисова назвала «главных фриков» российской эстрады с вызывающим поведением
Телеведущая Дана Борисова раскритиковала нескольких коллег из российского шоу-бизнеса и назвала тех, чье поведение считает наиболее эксцентричным. Свое мнение она раскрыла в беседе с Общественной Службой Новостей.
Первое место в этом неофициальном рейтинге «фриков» Борисова отвела певице Глюкозе. Она верит, что у той большие проблемы, с которыми следует бороться. Речь главным образом идет об алкоголе.
«Поведение Глюкозы, как говорит молодежь, это тумач. Я впервые вижу, чтобы звезда так низко падала и вела себя настолько вызывающе», — добавила Борисова.Телеведущая также упомянула, что уже предлагала свою помощь, но оказалась проигнорированной.
Вторым главным «фриком» для знаменитости является балерина Анастасия Волочкова. Борисова призналась, что ей часто хочется попросить звезду успокоиться.
При этом на третьем месте находится шоумен Гоген Солнцев.
«Мне кажется, что этот ходячий мем — фрик на все времена», — поделилась Борисова с Общественной Службой Новостей.Ранее директор Антикризисного психологического центра и психоаналитик объяснила, что Глюкоза из скромной девочки с голосом из мультфильмов превратилась в эпатажную «сестру-близнеца» для собственной дочери, и за этим стоит серьезный внутренний перелом.