Телеведущая Дана Борисова назвала «главных фриков» российской эстрады с вызывающим поведением

20 декабря 2025, 23:25

Дана Борисова включила Глюкозу и Волочкову в список «фриков» российской эстрады

Дана Борисова (Фото: Instagram* @danaborisova_official)

Телеведущая Дана Борисова раскритиковала нескольких коллег из российского шоу-бизнеса и назвала тех, чье поведение считает наиболее эксцентричным. Свое мнение она раскрыла в беседе с Общественной Службой Новостей.





Первое место в этом неофициальном рейтинге «фриков» Борисова отвела певице Глюкозе. Она верит, что у той большие проблемы, с которыми следует бороться. Речь главным образом идет об алкоголе.





«Поведение Глюкозы, как говорит молодежь, это тумач. Я впервые вижу, чтобы звезда так низко падала и вела себя настолько вызывающе», — добавила Борисова.

«Мне кажется, что этот ходячий мем — фрик на все времена», — поделилась Борисова с Общественной Службой Новостей.