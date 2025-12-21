Телеведущая Чехова получила еще одно предложение «руки и сердца» от Златопольского — фото с Мальдив
Телеведущая Анфиса Чехова получила еще одно предложение руки и сердца от своего возлюбленного, бизнесмена Александра Златопольского. Романтическим событием она поделилась личном Telegram-канале, приложив фотографии.
Знаменитость с юмором рассказала, как «загрустила» в один из вечеров после первого предложения Златопольского. Ее немного расстроила мысль, что у каждой пары бывает лишь один памятный момент с признанием.
Чехова объяснила жениху, что ей хотелось бы повторно пережить такую радость.
«Он посмеялся и сказал, что всю жизнь будет делать мне предложения, чтобы я часто испытывала такие приятные чувства. Я думала он шутит, пока сегодня он не встал на одно колено, не достал кольцо и не спросил меня снова: "Ты выйдешь за меня?"», — рассказала звезда.Второе предложение любимой Златопольский сделал на Мальдивах. Поездку он организовал в качестве подарка ко дню рождения артистки, которой 21 декабря исполняется 48 лет.
Чехова, разумеется, ответила на «признание» согласием. Она также призналась, что приключилась неожиданность: кольцо оказалось немного мало. Но телеведущая этому не огорчилась, считая, что такие мелкие казусы — очень даже в духе романтических комедий.
Напомним, что о первое предложение Анфисе Златопольский сделал во время путешествия по Парижу в августе этого года.