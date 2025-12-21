Телеведущая Чехова получила еще одно предложение «руки и сердца» от Златопольского — фото с Мальдив

21 декабря 2025, 05:17

Анфиса Чехова получила второе предложение «руки и сердца» от Златопольского

Анфиса Чехова и Александр Златопольский (Фото: Telegram @aachekhova)

Телеведущая Анфиса Чехова получила еще одно предложение руки и сердца от своего возлюбленного, бизнесмена Александра Златопольского. Романтическим событием она поделилась личном Telegram-канале, приложив фотографии.





Знаменитость с юмором рассказала, как «загрустила» в один из вечеров после первого предложения Златопольского. Ее немного расстроила мысль, что у каждой пары бывает лишь один памятный момент с признанием.



Чехова объяснила жениху, что ей хотелось бы повторно пережить такую радость.



Анфиса Чехова и Александр Златопольский (Фото: Telegram @aachekhova)

«Он посмеялся и сказал, что всю жизнь будет делать мне предложения, чтобы я часто испытывала такие приятные чувства. Я думала он шутит, пока сегодня он не встал на одно колено, не достал кольцо и не спросил меня снова: "Ты выйдешь за меня?"», — рассказала звезда.