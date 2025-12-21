«Потеряла больше миллиона»: Концерт Ларисы Долиной в Туле пришлось отменить из-за катастрофически низких продаж

21 декабря 2025, 02:37

Долина потеряла свыше миллиона рублей из-за отмены концерта в Туле после плохих продаж

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Организаторы отменили концерт певицы Ларисы Долиной в Туле, запланированный на 4 января, из-за крайне низкого спроса на билеты и экономической нецелесообразности. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на источники.





Инцидент стал для певицы первым случаем срыва концерта в юбилейном туре. Отмена выступления, как правило, связана с продажей менее 50% билетов. Ситуацию могло спровоцировать повышенное внимание к персоне артистки после судебного спора, который получил название «эффект Долиной».





«Концерт отменён в связи с нездоровым ажиотажем вокруг имени артистки», — сказал он.