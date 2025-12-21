«Потеряла больше миллиона»: Концерт Ларисы Долиной в Туле пришлось отменить из-за катастрофически низких продаж
Организаторы отменили концерт певицы Ларисы Долиной в Туле, запланированный на 4 января, из-за крайне низкого спроса на билеты и экономической нецелесообразности. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на источники.
Инцидент стал для певицы первым случаем срыва концерта в юбилейном туре. Отмена выступления, как правило, связана с продажей менее 50% билетов. Ситуацию могло спровоцировать повышенное внимание к персоне артистки после судебного спора, который получил название «эффект Долиной».
Согласно материалу «Комсомольской правды», в зал ДК «Туламашзавод» на 724 места купили менее 30% билетов. Это сделало проведение мероприятия заведомо убыточным.
Официально транслировалась информация об успешной продаже 349 мест, однако издание утверждает — на деле желающих посетить мероприятие было значительно меньше. Отмечается, что даже попытки распродать билеты с большими скидками среди работников предприятий города не увенчались успехом.
В результате отмены Долина, вероятно, потеряла гонорар в размере от одного до полутора миллионов рублей — столько она в среднем получает за выступление в малом зале.
При этом директор компании-организатора концерта Владислав Серенко уже дал РИА Новости комментарий по поводу сложившейся ситуации.
«Концерт отменён в связи с нездоровым ажиотажем вокруг имени артистки», — сказал он.Ранее «Радио 1» писало о том, что Долина должна выступить еще шесть раз перед Новым годом. Первый из ее концертов пройдет 21 декабря на Live Арене в рамках шоу «Рождество с Григорием Лепсом». Вместе со звездой на сцену в этот вечер выйдут Филипп Киркоров, Дима Билан, Стас Михайлов, Shaman, Ани Лорак и многие другие артисты.