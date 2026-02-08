Стало известно о рабочем настрое Михаила Ефремова перед возвращением в театр

08 февраля 2026, 16:58

Режиссёр Адабашьян: Михаил Ефремов полон энергии для работы

Михаил Ефремов (Фото: кадр из сериала «Фурцева. Легенда о Екатерине»)

Актёр Михаил Ефремов готовится к первому выходу на сцену после освобождения из колонии. По словам режиссёра Александра Адабашьяна, Ефремов полон энергии и хочет работать. Об этом сообщает издание «Подъём».





Адабашьян отметил, что Ефремов всегда проявлял профессионализм. Он добавил, что с человеческой точки зрения у актёра не возникает конфликтов ни с режиссёром, ни с партнёршей по сцене Анной Михалковой, ни с техническим персоналом.

«В общем, они всё прекрасно понимают», — высказался режиссёр.