Игорь Николаев рассказал, как чудом спас жизнь своей дочери

Игорь Николаев (Фото: «ВК»/Игорь Николаев)
Музыкант Игорь Николаев рассказал, как ему чудом удалось спасти жизнь своей старшей дочери. Этим певец поделился в эфире телешоу «Сегодня вечером».
Инцидент случился во время того, как Николаев жил по соседству с Юрием Антоновым. Артисты жили в разных подъездах, при этом Игорь на четвертом, а Антонов на пятом. Мама Юрия любила угощать своими блюдами дочь Николаева Юлю. При этом еду она передавала через балкон.
Девочка не упала вниз и смогла зацепиться за перила. Николаев выбежал на балкон и спас свою дочь. После этого Игорь запретил дочери брать еду таким образом.
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«У нас балконы были буквой «г», и Юля выходила в назначенное время на балкон, та выносила тарелку. У нас балкон четвертого этажа, а ваш — пятый. И она тянулась и доставала эту тарелку. Один раз у нас случилась такая история… Тянется моя за тарелкой и чуть-чуть не дотянулась, и перевернулась – это же серьезная высота», — говорит Николаев.
Девочка не упала вниз и смогла зацепиться за перила. Николаев выбежал на балкон и спас свою дочь. После этого Игорь запретил дочери брать еду таким образом.
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Иван Мусатов