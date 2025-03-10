«Запросы о-го-го»: Юлианна Караулова купила квартиру в центре Москвы за 80 миллионов рублей

Юлиана Караулова (Фото: «ВК»/Юлиана Караулова)
Певица Юлиана Караулова поделилась историей покупки своей новой четырехкомнатной квартиры в Москве за 80 миллионов рублей. Как оказалось, чтобы приобрести жилье, ей пришлось взять ипотеку.
«У нас запросы были о-го-го! Для моего супруга было очень важно, чтобы квартира была на последнем этаже, чтобы над нами никто не ходил. У него очень хороший слух, он музыкант, он слышит все. Его это раздражает. Я хотела, чтобы квартира была на две стороны, чтобы хорошо проветривалась», — передает слова Юлианы 5-tv.
Ипотека была оформлена около трех месяцев назад. По словам Карауловой, она торговалась во время заключения сделки. Согласно рыночной стоимости, цена квартиры Юлианы превышает 80 миллионов рулей.
Несмотря на приобретение, певица продолжает жить за городом вместе с супругом. Как объяснила сама Караулова, все из-за нежелания разлучать своего ребенка с друзьями в детском саду.
«Когда уже мы практически все обставили, я поняла, что в пешей доступности нет нормального детского сада. И вот это конкретный залет. Ну, будем возить, что поделать», — пожаловалась Юлиана.
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