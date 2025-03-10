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«Запросы о-го-го»: Юлианна Караулова купила квартиру в центре Москвы за 80 миллионов рублей

Юлианна Караулова купила четырехкомнатную квартиру в Москве за 80 млн рублей
Юлиана Караулова (Фото: «ВК»/Юлиана Караулова)

Юлиана Караулова (Фото: «ВК»/Юлиана Караулова)

Певица Юлиана Караулова поделилась историей покупки своей новой четырехкомнатной квартиры в Москве за 80 миллионов рублей. Как оказалось, чтобы приобрести жилье, ей пришлось взять ипотеку.
«У нас запросы были о-го-го! Для моего супруга было очень важно, чтобы квартира была на последнем этаже, чтобы над нами никто не ходил. У него очень хороший слух, он музыкант, он слышит все. Его это раздражает. Я хотела, чтобы квартира была на две стороны, чтобы хорошо проветривалась», — передает слова Юлианы 5-tv.

Ипотека была оформлена около трех месяцев назад. По словам Карауловой, она торговалась во время заключения сделки. Согласно рыночной стоимости, цена квартиры Юлианы превышает 80 миллионов рулей.

Несмотря на приобретение, певица продолжает жить за городом вместе с супругом. Как объяснила сама Караулова, все из-за нежелания разлучать своего ребенка с друзьями в детском саду.

«Когда уже мы практически все обставили, я поняла, что в пешей доступности нет нормального детского сада. И вот это конкретный залет. Ну, будем возить, что поделать», — пожаловалась Юлиана.

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#отношения
Джон Гудман травмировал бедро на съемках фильма с Томом Крузом
09 марта 2025, 22:56

Джон Гудман (Фото: кадр из фильма «Красный штат»)

72-летний американский актер получил серьезную травму на съемочной площадке, сообщил таблоид TMZ.
В настоящее время Гудман участвует в съемках вместе с Томом Крузом в картине четырехкратного обладателя «Оскара» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Фильм рассказывает о человеке, которому пришлось устроить катастрофу мирового масштаба, дабы утвердиться в своем звании спасителя человечества.

Съемки картины проходят в Великобритании. Но их приостановили из-за случившегося с Джоном.

«Актер упал на съемочной площадке, но это не было связано с трюком. Он повредил бедро, но идет на поправку и вернется к съемкам на следующей неделе», — отметил представитель компании Warner Bros. Pictures.

Голливудскому актеру оказали своевременную медицинскую помощь, но ему потребуется время на восстановление, из-за чего и пришлось поставить съемки на паузу.

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Блогер Карина Каспарянц стала мамой во второй раз: первые кадры с дочкой
09 марта 2025, 22:06

Карина Каспарянц (Фото: Телеграм @karinaVIP)

В семье блогеров Карины Каспарянц и Оска Маркаряна пополнение: у супругов появилась дочь. О радостном событии ставшая мамой во второй раз Карина рассказала в Телеграм-канале.
Каспарянц подчеркнула, что несколько дней не появлялась в соцсетях, чтобы «немного отдохнуть и восстановиться»: малышка родилась 4 марта, на пару дней раньше, чем рассчитывала блогер. После небольшой передышки Карина выложила несколько постов в свой канал, где показала фото и видео с дочкой. Девочку супруги назвали Моникой.

Карина заметила, что новорожденная очень похожа на своего старшего брата Монте, но она «потемнее и поволосатее».

Карина Каспарянц с дочкой Моникой (Фото: Телеграм @karinaVIP)


«Видимо, сын взял больше генов моей семьи, в особенности моей мамы и у него прям не совсем понятно, что он армянин. По нему видно, что точно есть русский ген. А вот она будет 100% более похожа на армянку и в целом на сторону мужа», — написала Каспарянц.

Еще блогер отметила, что готовит к публикации несколько влогов со дня родов.

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#родители
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Теперь официально пара: SHAMAN и Мизулина подтвердили отношения и страстно поцеловались на сцене
SHAMAN и Мизулина подтвердили отношения и страстно поцеловались на сцене
09 марта 2025, 21:03

SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: @shaman_channel)

Сегодня на столичной концертной площадке Live Арена проходит сольный концерт SHAMAN под названием «Ты моя». Именно на этом выступлении артист обещал сделать заявление об отношениях с Екатериной Мизулиной.
Артист сдержал своё слово. Ярослав Дронов вывел Екатерину, облачённую в нежное платье молочного цвета, на сцену. И не случайно наряд главы Лиги безопасного интернета напомнил зрителям платье невесты.

«Вы знаете, возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну, но я, как мужчина, должен это сказать. Думаю, настало время. Екатерина, все гадали, все не видели, что же между нами. Официально заявляю при всех, что мы пара, мы встречаемся и мы вместе», – заявил SHAMAN.
После этих слов пара страстно поцеловалась на глазах у преданных поклонников.


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Екатерину Стриженову восхитило мужество тяжелобольного Николая Носкова, который нашёл в себе силы выйти на сцену
Стриженова восхитилась Николаем Носковым, который вышел на сцену
09 марта 2025, 20:51

Николай Носков (фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Екатерина Стриженова посетила концерт Николая Носкова в Москве. Телеведущую впечатлил подвиг тяжелобольного артиста, который нашёл в себе силы для выступления.
Семь лет назад певец перенёс инсульт. Правая сторона его тела парализовала, также наблюдаются проблемы с речью. Несмотря на то, что Носков не восстановился до конца, он всё же решился выйти на сцену и порадовать поклонников.

«Для меня это невероятное чудо! Когда после тяжелейшего инсульта речь до конца не восстановилась, Николай выходит на сцену и голос звучит с такой силой и интонацией, что сердце замирает! Я знала, что он при этом ещё и превозмогает боль от сломанной ключицы... Этого выступления вообще могло не быть, но Николай Носков не мог нарушить планы женщин, которые в свой праздник пришли на его концерт!», – поделилась Стриженова.
Сейчас Носков редко появляется на публике, однако в следующем году он отметит юбилей и в честь этого даст большой концерт. Певцу исполнится 70 лет.

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#музыка
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SHAMAN заитриговал разговорами о любимой и поделился успехами дочери на сольном концерте «Ты моя»
09 марта 2025, 20:29

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

В эти минуты на столичной концертной площадке Live Арена проходит концерт SHAMAN под названием «Ты моя». Перед выходом на сцену Ярослав Дронов успел пообщаться с журналистами.
Певец сделал красивый жест, появившись перед представителями прессы с цветами. Он подарил букеты всем девушкам, поздравив их тем самым с прошедшим Международным женским днём.

Во время разговора с журналистами SHAMAN подчеркнул, что его дочь Варвара собирается пойти по стопам звёздного отца. В новогодние праздники девочка дебютировала на телевидении.

«Она решила стать певицей. Я думаю, что она сейчас себя пробует в разных областях. Она и учится в музыкальной школе, и играет на фортепиано, немного рисует, поёт и спортом занимается. Пройдёт какое-то время, пока она сама не определится», – высказался Дронов.
Практически все билеты на концерт «Ты моя» были выкуплены. Их стоимость начиналась от трёх тысяч рублей и доходила до 25 тысяч.

Исполнитель объяснил, что выбор названия концерта обусловлен тем, что он поёт о любви. В дальнейшем артист планирует продолжить эту историю любви в музыке.

Косвенно Дронов ответил на вопросы о любви в жизни. Артист дал понять, что не собирается скрывать свои отношения.

«Вы знаете, в моём случае есть такая песня „От людей на деревне не спрячешься“. Поэтому даже если я буду всё скрывать абсолютно такой неестественной историей, пытаться всё шифровать и так далее, всё равно, так или иначе, это просочится», – отметил Ярослав.
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