Игорь Николаев выиграл суды за фразу «Выпьем за любовь»
Игорь Николаев выиграл три иска о защите авторских прав на фразу «Выпьем за любовь», сообщает телеграм-канал «Звездач».
Суд признал, что использование этого слогана без согласия певца нарушает его товарный знак. За каждое нарушение исполнителю присудили компенсации — от 250 до 800 тысяч рублей. Одна из апелляций была отклонена.
«Теперь за любовь будем пить только по разрешению Игоря Николаева», — пишет издание.Напомним, младшей дочери Игоря Николаева дали роль в кино.