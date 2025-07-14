Игорь Николаев выиграл суды за фразу «Выпьем за любовь»

Игорь Николаев ( РИА Новости / Екатерина Чеснокова )

Игорь Николаев выиграл три иска о защите авторских прав на фразу «Выпьем за любовь», сообщает телеграм-канал «Звездач».



Суд признал, что использование этого слогана без согласия певца нарушает его товарный знак. За каждое нарушение исполнителю присудили компенсации — от 250 до 800 тысяч рублей. Одна из апелляций была отклонена.

«Теперь за любовь будем пить только по разрешению Игоря Николаева», — пишет издание.
Напомним, младшей дочери Игоря Николаева дали роль в кино.
Виктория Иванченко

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