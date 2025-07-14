Певица Кристина Орбакайте показала кадры семейного отдыха на Бали
Кристина Орбакайте поделилась кадрами с семейного отдыха в своём блоге. Певица выбрала остров Бали местом для проведения своего отпуска.
Орбакайте собирает историю долгожданного путешествия в целую серию публикаций. Кристина сперва намекнула на отпуск фото, снятым из здания аэропорта. Следующий снимок был сделан уже в бассейне при великолепном отеле. На них 13-летняя дочь певицы Клавдия вместе с отцом, бизнесменом Михаилом Земцовым, занимаются в воде аквааэробикой.
Напомним, что певица с мужем и дочерью живёт за рубежом с февраля 2022 года. Старшие дети Орбакайте уже взрослые, поэтому живут отдельно. Помимо этого, певица владеет недвижимостью в США и апартаментами на Манхэттене в Нью-Йорке.
Ранее Пугачёва назвала «красотками» уезжающих из США Орбакайте с дочерью.
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