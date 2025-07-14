Певица Кристина Орбакайте показала кадры семейного отдыха на Бали

14 июля 2025, 13:58

Кристина Орбакайте показала, как отдыхает с семьёй на Бали

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Кристина Орбакайте поделилась кадрами с семейного отдыха в своём блоге. Певица выбрала остров Бали местом для проведения своего отпуска.