Игорь Синяк после ограбления вывез из квартиры в Париже оставшиеся сумки и украшения
Полиция запретила Игорю Синяку комментировать ход расследования ограбления
Игорь Синяк сообщил в своём блоге, что после жестокого ограбления в Париже был вынужден срочно вывезти из своей квартиры оставшиеся люксовые сумки и драгоценности.
По словам блогера, такое решение было принято из соображений безопасности на фоне продолжающегося расследования.
Синяк также отметил, что французские правоохранительные органы запретили ему разглашать какие-либо подробности дела. Тем не менее он выразил осторожный оптимизм и надежду на то, что преступников удастся найти.
«Есть большая вероятность, что смогут найти грабителей. Буквально все новостные издания Франции написали об этой ситуации, включая центральные каналы телевидения. Дело очень резонансное», — написал блогер в соцсетях.Напомним, ранее неизвестные в масках ворвались в квартиру Синяка и похитили люксовые вещи и украшения на крупную сумму. Сейчас расследование продолжается.