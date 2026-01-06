Игорь Синяк после ограбления вывез из квартиры в Париже оставшиеся сумки и украшения

06 января 2026, 23:09

Полиция запретила Игорю Синяку комментировать ход расследования ограбления

Игорь Синяк (Фото: Instagram* / @theigorsinyak)

Игорь Синяк сообщил в своём блоге, что после жестокого ограбления в Париже был вынужден срочно вывезти из своей квартиры оставшиеся люксовые сумки и драгоценности.





По словам блогера, такое решение было принято из соображений безопасности на фоне продолжающегося расследования.



Синяк также отметил, что французские правоохранительные органы запретили ему разглашать какие-либо подробности дела. Тем не менее он выразил осторожный оптимизм и надежду на то, что преступников удастся найти.





«Есть большая вероятность, что смогут найти грабителей. Буквально все новостные издания Франции написали об этой ситуации, включая центральные каналы телевидения. Дело очень резонансное», — написал блогер в соцсетях.