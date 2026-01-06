«Так это правда?»: в Сети обсуждают жуткую теорию о Кэти Перри
В интернете набирает обороты конспирологическая теория, согласно которой Кэти Перри якобы является Джонбенет Рэмси — королевой красоты, убитой в детстве. Об этом сообщает RadarOnline.
Сторонники этой версии утверждают, что между певицей и погибшей девочкой есть поразительное внешнее сходство: они обращают внимание на форму бровей, челюсти и переносицы.
Обсуждения стали настолько массовыми, что на них отреагировал отец Джонбенет Рэмси — Джон. В недавнем интервью он резко отверг подобные домыслы, назвав их абсурдными, и подчеркнул, что Кэти Перри не имеет никакого отношения к его семье. Он также раскритиковал пользователей, верящих в теорию заговора, отметив, что не стоит позволять подобным идеям влиять на жизнь.
Известно, что сама Кэти Перри уже сталкивалась с этой темой ранее. В прошлом году певице показали видео, где девочка перевоплощается в неё, и артистка с иронией отреагировала на происходящее, коротко спросив: «Так это правда?»
