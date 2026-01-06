«Так это правда?»: в Сети обсуждают жуткую теорию о Кэти Перри

06 января 2026, 22:46

Пользователи в Сети приписали Кэти Перри чужую трагическую судьбу

Кэти Перри (Фото: Instagram* / @katyperry)

В интернете набирает обороты конспирологическая теория, согласно которой Кэти Перри якобы является Джонбенет Рэмси — королевой красоты, убитой в детстве. Об этом сообщает RadarOnline.