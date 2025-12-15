«Игра в «шпионов»: Кирилл Зайцев рассказал, как скрывал служебный роман
Кирилл Зайцев уже несколько лет счастлив в браке с Анастасией Трубчевской. История началась на съёмках фильма «Движение вверх». Актёра задействовали в картине, а его нынешняя жена работала помощником режиссёра.
Из-за того что их связывали и личные, и рабочие отношения, роман долгое время держали в секрете.
«А служебная романтика — это еще немного игра в «шпионов», — добавил Зайцев в беседе с WomanHit.Поначалу Кирилл переживал, что чувства могут сказаться на работе, но со временем понял: против эмоций не пойдёшь. Об их с Анастасией отношениях коллеги узнали значительно позже.
Актёр добавил, что общая профессия, напротив, укрепила союз. У супругов много общих тем и интересов.