«Игра в «шпионов»: Кирилл Зайцев рассказал, как скрывал служебный роман

15 декабря 2025, 12:49

Актер Кирилл Зайцев скрывал роман с женой Анастасией на съемочной площадке

Кирилл Зайцев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Кирилл Зайцев уже несколько лет счастлив в браке с Анастасией Трубчевской. История началась на съёмках фильма «Движение вверх». Актёра задействовали в картине, а его нынешняя жена работала помощником режиссёра.





Из-за того что их связывали и личные, и рабочие отношения, роман долгое время держали в секрете.





«А служебная романтика — это еще немного игра в «шпионов», — добавил Зайцев в беседе с WomanHit.