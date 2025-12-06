«Винтажная» страсть: 48-летняя Плетнёва устроила жаркое шоу с молодым актером Иваном Черновым
48-летняя Анна Плетнёва, известная своей темпераментной подачей и умением взорвать любую сцену, неожиданно стала центром мини-драмы на открытии нового сезона телеканала ТВ-3. Об этом сообщает Super.
Но на этот раз не одна — рядом с ней оказался 26-летний Иван Чернов, знакомый зрителям по роли в сериале «Няня Оксана».
Молодой актёр буквально «подхватил» волну выступления, превратив своё появление в яркий танцевальный номер. Его откровенная пластика настолько впечатлила зал, что внимание аудитории впервые за долгое время оказалось поделено — и далеко не полностью в пользу Плетнёвой.
Публика реагировала бурными аплодисментами, а дуэт Плетнёвой и Чернова мгновенно стал главным обсуждением вечера.
