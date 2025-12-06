«Винтажная» страсть: 48-летняя Плетнёва устроила жаркое шоу с молодым актером Иваном Черновым

06 декабря 2025, 15:32

Анна Плетнёва устроила горячее шоу с актёром «Няни Оксаны» Иваном Черновым

Анна Плетнёва (Фото: Instagram* / @dusya_star)

48-летняя Анна Плетнёва, известная своей темпераментной подачей и умением взорвать любую сцену, неожиданно стала центром мини-драмы на открытии нового сезона телеканала ТВ-3. Об этом сообщает Super.