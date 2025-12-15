«Мыть пол две недели»: Цискаридзе пристыдил звезду ТВ за непристойное поведение в Большом театре

15 декабря 2025, 11:43

Цискаридзе раскритиковал звезду ТВ за непристойное поведение в Большом театре

Николай Цискаридзе (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

В культурной среде вспыхнул скандал после того, как телеведущая Мария Григорьева опубликовала фотографии из зрительного зала Большого театра.





Как пишет Super, на снимках она позирует в неподобающем виде, расположившись на бортике театральной ложи. Кадры увидел народный артист России Николай Цискаридзе и резко отреагировал в личном блоге, публично пристыдив журналистку за, по его мнению, неприличное поведение.



Цискаридзе заявил, что подобные выходки нарушают театральный этикет, и посоветовал тем, кто не знает правил, ознакомиться с книгой «Мозаика. Балет. Щелкунчик», где, по его словам, подробно объясняется, как устроен театр и как следует вести себя во время спектакля.





«Хотя бы обязали ее мыть пол две недели в театре», — добавил балетмейстер.