«Не хочется решать чужие проблемы»: Алексея Серова захейтили за слова о женщинах 45+

13 сентября 2026, 07:32

Алексей Серов объяснил, почему зрелые мужчины выбирают молодых женщин

Алексей Серов (Фото: Instagram* / @alexeiserov)

Алексей Серов оказался в центре жаркого обсуждения после рассуждений о разнице в возрасте в отношениях. Солист «Дискотеки Аварии» попытался объяснить, почему, по его мнению, зрелые мужчины нередко обращают внимание на более молодых девушек. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».