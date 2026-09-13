«Не хочется решать чужие проблемы»: Алексея Серова захейтили за слова о женщинах 45+
Алексей Серов оказался в центре жаркого обсуждения после рассуждений о разнице в возрасте в отношениях. Солист «Дискотеки Аварии» попытался объяснить, почему, по его мнению, зрелые мужчины нередко обращают внимание на более молодых девушек. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
По словам артиста, женщины его возраста зачастую приходят в новые отношения с определенным «багажом» — в том числе после предыдущих браков. Серов заявил, что мужчинам не всегда хочется разбираться с чужими семейными историями и решать проблемы, которые появились задолго до новых отношений.
Высказывания певца быстро разошлись по соцсетям и вызвали бурную реакцию пользователей. Многие сочли его позицию слишком категоричной и обвинили артиста в эгоизме и инфантильном отношении к женщинам.
Комментаторы также напомнили Серову, что к 45–50 годам у мужчин тоже обычно имеется немалый жизненный опыт, прошлые отношения и собственный «багаж». Поэтому, по мнению пользователей, требование к партнерше прийти в отношения без прошлого выглядит как двойные стандарты.
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