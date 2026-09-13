«Китайский автопром задает тренды»: Цой похвастался новым премиальным авто

13 сентября 2026, 07:59

Анатолий Цой пересел на электрокар за 13 млн рублей

Анатолий Цой (Фото: Instagram* / @anatoliytsoy_official)

Анатолий Цой решил обновить свой автопарк и пополнил гараж премиальным электрокаром Zeekr 9X. Артист выбрал автомобиль в черном цвете со светлым кожаным салоном, а стоимость такой покупки, по данным «Звездача», оценивается примерно в 13 млн рублей.





Сам певец не скрывает, что давно с интересом относится к китайскому автопрому. По словам Цоя, современные производители из Китая не просто догоняют конкурентов, а сами задают новые тенденции на автомобильном рынке.





«Я уважаю китайский автопром, так как сегодня он задает тренды и предлагает действительно качественные решения. А переход на электричество мне кажется не просто модой, а важным вкладом в будущее: ради чистого воздуха и более безопасной среды», — рассказал артист.