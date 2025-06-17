«Их тянет к нам»: Буйнов рассказал об отношении европейцев к русским
Александр Буйнов объявил, что европейцев тянет к русским
Народный артист РФ Александр Буйнов рассказал об отношении европейцев к русским.
Со слов певца, за границей живут простые люди, которые ничего плохого про российских граждан не думают.
«Их тянет к нам», — обратил внимание Буйнов в беседе с Пятым каналом.
Александр отметил, что у него есть подруга, с которой он когда-то работал. Много лет назад она вышла замуж. В настоящее время его знакомая проживает в Италии. Там женщина воспитывает сына и дочь. Ее наследники активно изучают русский язык. Еще вся семья отмечает важные для России праздники — День Победы, Новый год и иные.
При этом подруга артиста имеет греческие корни. Однако это совсем не мешает ей в Италии пропагандировать русскую культуру.
«Вся Европа к нам хорошо относится. А политическая верхушка [европейская] — гнилая», — признался Буйнов.
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