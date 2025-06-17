«Их тянет к нам»: Буйнов рассказал об отношении европейцев к русским

17 июня 2025, 16:55

Александр Буйнов объявил, что европейцев тянет к русским

Александр Буйнов (Фото: Инстаграм* @buinovofficial)

Народный артист РФ Александр Буйнов рассказал об отношении европейцев к русским.





Со слов певца, за границей живут простые люди, которые ничего плохого про российских граждан не думают.





«Их тянет к нам», — обратил внимание Буйнов в беседе с Пятым каналом.

«Вся Европа к нам хорошо относится. А политическая верхушка [европейская] — гнилая», — признался Буйнов.