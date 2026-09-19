«ИИ не нужен»: Андрей Григорьев-Апполонов показал, как выглядел в 80-е — фото

19 сентября 2026, 16:55

Певец Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал архивные фото 1980-х

Андрей Григорьев-Апполонов (Фото: Telegram @appolonov_ag)

Андрей Григорьев-Апполонов запустил в соцсетях вирусный тренд и устроил сеанс ностальгии. В личном блоге солист «Иванушек International» показал, как выглядел в 1980-е годы.





56-летний музыкант решил доказать подписчикам, что реальная ретро-эстетика выглядит круче любых современных цифровых фильтров.



Андрей опубликовал серию редких архивных кадров, которые сделали на исходе советской эпохи. Он продемонстрировал безупречный маллет и культовую рубашку в клетку.

«Тот случай, когда никакой ИИ не нужен для нового тренда «Моё фото в стиле 80-х», — иронично подписал пост Григорьев-Апполонов.