«ИИ не нужен»: Андрей Григорьев-Апполонов показал, как выглядел в 80-е — фото
Певец Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал архивные фото 1980-х
Андрей Григорьев-Апполонов запустил в соцсетях вирусный тренд и устроил сеанс ностальгии. В личном блоге солист «Иванушек International» показал, как выглядел в 1980-е годы.
56-летний музыкант решил доказать подписчикам, что реальная ретро-эстетика выглядит круче любых современных цифровых фильтров.
Андрей опубликовал серию редких архивных кадров, которые сделали на исходе советской эпохи. Он продемонстрировал безупречный маллет и культовую рубашку в клетку.
«Тот случай, когда никакой ИИ не нужен для нового тренда «Моё фото в стиле 80-х», — иронично подписал пост Григорьев-Апполонов.Аудитория в комментариях пришла в восторг и принялась бурно обсуждать роскошную шевелюру и харизму юного певца. Кто-то в шутку поинтересовался, почему с такой фактурной внешностью парня в детстве не звали сниматься в «Ералаш». Другие восторженно окрестили юношу «рыжим солнышком».