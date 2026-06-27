«Я не могла иначе»: Звезда «Дома-2» Саша Артёмова развелась со вторым мужем
Саша Артёмова официально развелась со вторым мужем Николаем Субачевым
Бывшая участница «Дома-2» Саша Артёмова оформила развод с руководителем дирекции Федерации бокса России по ЦФО Николаем Субачевым. Об этом стало известно из её личного блога.
В ЗАГС Александра пришла с подругами и поблагодарила их за поддержку в тяжёлый день. Артёмова призналась, что не видела иного выхода, хотя пыталась сохранить брак.
«Это было очень неприятно делать, но иначе я не могла. Мы больше не муж и жена, наша история закончена. Сидела и не понимала, какой я должна или не должна быть. И если бы пошла одна, то переживала бы всё гораздо сложнее и больнее», — заявила она.Звезда реалити-шоу назвала процесс неприятным, но необходимым и отметила, что в одиночестве переживала бы всё гораздо болезненнее. Этот развод стал для Александры вторым. Первый муж — Евгений Кузин, с ним она познакомилась на «Доме-2». От тех отношений у актрисы осталась дочь, которая живёт с матерью.