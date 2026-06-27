«Я не могла иначе»: Звезда «Дома-2» Саша Артёмова развелась со вторым мужем

27 июня 2026, 13:15

Саша Артёмова официально развелась со вторым мужем Николаем Субачевым

Александра Артёмова (Фото: Instagram* @artemovababy)

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артёмова оформила развод с руководителем дирекции Федерации бокса России по ЦФО Николаем Субачевым. Об этом стало известно из её личного блога.





В ЗАГС Александра пришла с подругами и поблагодарила их за поддержку в тяжёлый день. Артёмова призналась, что не видела иного выхода, хотя пыталась сохранить брак.

«Это было очень неприятно делать, но иначе я не могла. Мы больше не муж и жена, наша история закончена. Сидела и не понимала, какой я должна или не должна быть. И если бы пошла одна, то переживала бы всё гораздо сложнее и больнее», — заявила она.