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«Я не могла иначе»: Звезда «Дома-2» Саша Артёмова развелась со вторым мужем

Саша Артёмова официально развелась со вторым мужем Николаем Субачевым
Александра Артёмова (Фото: Instagram* @artemovababy)

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артёмова оформила развод с руководителем дирекции Федерации бокса России по ЦФО Николаем Субачевым. Об этом стало известно из её личного блога.



В ЗАГС Александра пришла с подругами и поблагодарила их за поддержку в тяжёлый день. Артёмова призналась, что не видела иного выхода, хотя пыталась сохранить брак.

«Это было очень неприятно делать, но иначе я не могла. Мы больше не муж и жена, наша история закончена. Сидела и не понимала, какой я должна или не должна быть. И если бы пошла одна, то переживала бы всё гораздо сложнее и больнее», — заявила она.
Звезда реалити-шоу назвала процесс неприятным, но необходимым и отметила, что в одиночестве переживала бы всё гораздо болезненнее. Этот развод стал для Александры вторым. Первый муж — Евгений Кузин, с ним она познакомилась на «Доме-2». От тех отношений у актрисы осталась дочь, которая живёт с матерью.

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Ольга Щелокова

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