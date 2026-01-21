«Постыдная история»: Сергей Бурунов признался, что обратился к психологу
Актёр Сергей Бурунов рассказал о своём опыте обращения к психологу
Актёр Сергей Бурунов на премьере фильма «Комментируй это» сообщил, что обращался к психологу.
В беседе с «Газетой.Ru» Бурунов рассказал, что раньше он стеснялся идти за психологической помощью, но затем понял, что это «цивилизованный подход».
«Я думал, я мужик, я справлюсь со всем этим. А обращаться к психотерапевту, психологу или другим специалистам — это же постыдная история. Ты не можешь признаться себе. У нас какие-то псевдопонятия, которые к мужчинам не имеют никакого отношения, что нужно всё в себе держать», — пояснил телеведущий.Актёр назвал психотерапию гигиеной мозга. Он отметил, что без помощи специалиста внутренняя боль не уходит, а копится и может привести к болезни. Бурунов объяснил, что ему нужен был психолог, чтобы разобраться в отношениях с родными.