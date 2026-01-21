«Постыдная история»: Сергей Бурунов признался, что обратился к психологу

21 января 2026, 20:24

Актёр Сергей Бурунов рассказал о своём опыте обращения к психологу

Сергей Бурунов (Фото: Telegram @sergeyburunovofficial)

Актёр Сергей Бурунов на премьере фильма «Комментируй это» сообщил, что обращался к психологу.





В беседе с «Газетой.Ru» Бурунов рассказал, что раньше он стеснялся идти за психологической помощью, но затем понял, что это «цивилизованный подход».

«Я думал, я мужик, я справлюсь со всем этим. А обращаться к психотерапевту, психологу или другим специалистам — это же постыдная история. Ты не можешь признаться себе. У нас какие-то псевдопонятия, которые к мужчинам не имеют никакого отношения, что нужно всё в себе держать», — пояснил телеведущий.