Стало известно, что Полина Диброва называет Романа Товстика «своим мужем»
Полина Диброва всё активнее подогревает слухи о скорой свадьбе с Романом Товстиком. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
В комментариях под романтичными фотографиями подписчики поинтересовались, не супруг ли сделал эффектные кадры. Если сначала этот вопрос вызвал обсуждения, то сама Полина быстро расставила все точки над i.
Она открыто призналась, что называет Романа мужем и не видит в этом ничего странного. По словам Дибровой, в повседневной жизни так просто удобнее объяснять окружающим, кому предназначен заказ или внимание, и никакой скрытой подоплёки в этом нет.
Полина подчеркнула, что все решения в их паре уже приняты, а дальнейшее развитие отношений зависит только от них самих, а не от ожиданий или прогнозов со стороны.
