Стало известно, что Полина Диброва называет Романа Товстика «своим мужем»

21 января 2026, 21:39

Полина Диброва намекает на свадьбу с Романом Товстиком

Полина Диброва и Роман Товстик (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва всё активнее подогревает слухи о скорой свадьбе с Романом Товстиком. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».