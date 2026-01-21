«Мам, ты как Милли Бобби Браун»: дети Агаты Муцениеце сделали актрисе комплимент

21 января 2026, 22:58

Дети Агаты Муцениеце сравнили её со звездой сериала «Очень странные дела»

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* / @agataagata)

Агата Муцениеце поделилась в соцсетях забавным семейным моментом: по словам актрисы, её дети уверяют, что она очень похожа на Милли Бобби Браун, сыгравшую Одиннадцать в сериале «Очень странные дела».