«Мам, ты как Милли Бобби Браун»: дети Агаты Муцениеце сделали актрисе комплимент
Агата Муцениеце поделилась в соцсетях забавным семейным моментом: по словам актрисы, её дети уверяют, что она очень похожа на Милли Бобби Браун, сыгравшую Одиннадцать в сериале «Очень странные дела».
Звезда призналась, что такие сравнения поднимают ей настроение и заставляют взглянуть на себя по-новому.
Поклонники тут же подключились к обсуждению и отметили, что сходство действительно можно найти — особенно в мимике и взгляде.
Ранее Агата Муцениеце откровенно поделилась в соцсетях переживаниями по поводу лишних килограммов после родов. Актриса призналась, что не относится к тем, кто готов долго и терпеливо ждать результата, — ей важно как можно быстрее вернуться в прежнюю форму.
